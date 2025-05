Départ à l'étranger : L'OM balance sur De Zerbi !

Lors de la dernière ligne droite de la saison 2024-2025, l'OM a décidé d'organiser une mise au vert à Rome. Durant ce séjour en Italie, le groupe marseillais a vécu un moment particulièrement marquant avec Roberto De Zerbi. Comme révélé par Adrien Rabiot, ses coéquipiers et lui ont taquiné leur entraineur pour son absence dans la liste des cinq nommés lors des Trophées UNFP.

«Tu n'es pas dans les cinq entraineurs nommés»

« Ma meilleure anecdote à l'OM ? C'était quand on était à Rome. Au début de l'entrainement, le coach nous réunit toujours, il parle un peu de ce qu'on va faire pendant la séance. A la fin de son discours, on avait décidé de lui dire : "ah ouais coach, tu n'es pas dans les cinq entraineurs nommés pour les Trophées UNFP". Et il a rigolé, parce que c'est quelqu'un qui prend les choses à la rigolade. Et il a dit : "Pour moi, ce n'est pas un problème. L'important, c'est l'objectif qu'on a tous ensemble" », a raconté Adrien Rabiot lors d'un entretien accordé à Carré.