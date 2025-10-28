Une «dream team» : L'OM annonce du très lourd !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé à l'OM en tant que conseiller sportif, Medhi Benatia est aujourd'hui directeur du football à Marseille. Au fil des mois, le Marocain a réussi à bien s'entourer avec des personnes en qui il a pleinement confiance. D'ailleurs, en privé, Benatia n'hésiterait pas à s'enflammer à propos de ceux qui l'accompagnent à l'OM.

Ne pouvant pas avoir de subordonnés à son arrivée à l'OM, étant donné qu'il était engagé en tant que prestataire, Medhi Benatia a désormais une équipe de choc qui l'entoure. Promu au rang de directeur du football à Marseille, le Marocain a considérablement fait évoluer l'organigramme du club phocéen. Ça a ainsi énormément bougé à l'OM, pour le plus grand bonheur de Benatia.

Du lourd pour épauler Benatia ! Se considérant très bien entouré à l'OM, Medhi Benatia annoncerait même du très lourd en privé. C'est ce que révèle L'Equipe ce mardi. En effet, le directeur du football olympien n'hésiterait à faire savoir qu'il a monté une « dream team » pour l'épauler.