Une «dream team» : L'OM annonce du très lourd !

Arrivé à l'OM en tant que conseiller sportif, Medhi Benatia est aujourd'hui directeur du football à Marseille. Au fil des mois, le Marocain a réussi à bien s'entourer avec des personnes en qui il a pleinement confiance. D'ailleurs, en privé, Benatia n'hésiterait pas à s'enflammer à propos de ceux qui l'accompagnent à l'OM.
Ne pouvant pas avoir de subordonnés à son arrivée à l'OM, étant donné qu'il était engagé en tant que prestataire, Medhi Benatia a désormais une équipe de choc qui l'entoure. Promu au rang de directeur du football à Marseille, le Marocain a considérablement fait évoluer l'organigramme du club phocéen. Ça a ainsi énormément bougé à l'OM, pour le plus grand bonheur de Benatia.
Du lourd pour épauler Benatia !
Se considérant très bien entouré à l'OM, Medhi Benatia annoncerait même du très lourd en privé. C'est ce que révèle L'Equipe ce mardi. En effet, le directeur du football olympien n'hésiterait à faire savoir qu'il a monté une « dream team » pour l'épauler.
Tahri, Bouaissi...
Qui peut donc alors retrouver dans cette « dream team » de Medhi Benatia à l'OM ? Le quotidien sportif cite alors le nom de Bob Tahri, qui s'occupe de très nombreuses choses à Marseille. Concierge, accueil des recrues, l'ancien athlète est également devenu directeur de la performance. On retrouve également Bel-Abbès Bouaissi. Passé par BeIN Sports, il est aujourd'hui à la communication de l'OM.