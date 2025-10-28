L'OM perd un joueur, De Zerbi est fixé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'Olympique de Marseille reste sur deux défaites consécutives et a vu Timothy Weah sortir sur blessure contre le RC Lens. Toutefois, l’entourage de l’Américain se veut rassurant, affirmant qu'il s'agit d'un coup sans gravité. Roberto De Zerbi peut espérer un retour rapide de son joueur pour les prochaines échéances.

L’Olympique de Marseille sort d’une semaine éprouvante avec les défaites contre le Sporting (1-2) en Ligue des champions puis face au RC Lens (1-2) en Ligue 1, une rencontre durant laquelle Timothy Weah est sorti sur blessure à la 52e minute. Roberto De Zerbi ne cachait pas son inquiétude après le match, alors que l’international américain occupe une place importante dans le groupe.

« Rien de bien grave », rassure le clan Weah « Je crois que ce n’est qu’un coup, rien de grave, mais on va vérifier. Ce serait une très mauvaise nouvelle s’il était blessé », reconnaissait l’entraîneur de l’OM. Et à en croire l’entourage de Timothy Weah, Roberto De Zerbi ne devrait pas se passer de ses services trop longtemps. « Rien de bien grave » explique l’un de ses proches, rapporté par La Provence.