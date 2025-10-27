OM - De Zerbi : Il annonce la fin !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme un candidat crédible au titre en Ligue 1 il y a encore quelques jours, l'OM a chuté sur la pelouse du RC Lens samedi soir. Et Raymond Domenech annonce déjà la fin du rêve pour Roberto De Zerbi et ses hommes : selon lui, ils ne pourront jamais être champions devant le PSG.

Leader du championnat avant son déplacement de samedi sur la pelouse du RC Lens, l'OM s'est finalement incliné dans le Nord (2-1) et a donc perdu son statut au profit du PSG. Certains observateurs estiment que l'équipe de Roberto De Zerbi est une candidate redoutable au titre en Ligue 1, mais de son côté, Raymond Domenech annonce déjà la fin de cette hype autour de l'OM dans L'Equipe du Soir.

« Vous rêvez » « L’OM est solide, c’est bien, ça va tenir pour finir deuxième ou troisième de Ligue 1. Ambition de titre ? Mais non, arrêtez… Vous rêvez, vous pensez qu’une équipe va être championne à la place du PSG ? » , a indiqué l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, qui estime donc que l'OM n'a aucune chance d'être champion de France devant le PSG.