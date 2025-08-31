Un «tueur» dans le vestiaire de l'OM, il balance !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, l'OM a donc fait revenir Pierre-Emerick Aubameyang. Pas question d'adaptation pour le Gabonais, qui avait déjà porté le maillot olympien lors de la saison 2023-2024. A ce moment, Samuel Gigot était l'un des partenaires d'Aubemayang à Marseille. Et le défenseur central garde un très bon souvenir de PEA.

Entre Pierre-Emerick Aubameyang et l'OM, la flamme s'est donc ravivée à l'occasion de ce mercato estival. A l'été 2024, le Gabonais avait quitté le club phocéen pour rejoindre l'Arabie Saoudite. Mais voilà qu'un an plus tard, les deux parties se sont réunies. PEA a donc intégré l'effectif de Roberto De Zerbi, où il s'est déjà mis en avant grâce à un doublé face au Paris FC. Aubameyang n'a donc pas perdu son sens du but, ce qui n'est pas une surprise pour Samuel Gigot, son ancien coéquipier à Marseille.

« Il a un sens du but et un côté tueur impressionnants » Ayant donc côtoyé Pierre-Emerick Aubameyang à l'OM lors de la saison 2023-2024, Samuel Gigot a fait part de ses souvenirs du Gabonais. C'est ainsi que l'ancien Olympien a notamment lâché pour L'Equipe : « Il lui a fallu un peu de temps pour prendre ses marques. Marseille, ce n'est jamais évident. Il nous a rejoints en pleine préparation, il y a eu les changements d'entraîneur... Et ça marche aussi à la confiance pour les attaquants. Surtout ici. Si tu ne marques pas, au bout de trois matchs, ça peut être compliqué. Ce n'était pas stable. C'est une très belle personne, un super joueur. Il a un sens du but et un côté tueur impressionnants, un placement toujours à la limite, des courses intelligentes. Il était là, à 100 % et avec le sourire, à répéter les gammes devant la cage : cadré, cadré, cadré... Tout ce gros travail lui permet de continuer à performer à son âge ».