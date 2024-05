Un renfort surprise validé à l'OM

Hugo Chirossel

De retour après avoir passé un an et demi en prêt à Botafogo, Luis Henrique est une des bonnes surprises de la deuxième partie de saison de l’OM. Une surprise, car le Brésilien était annoncé vers un départ à son retour. Présent en conférence de presse ce mardi, Jean-Louis Gasset a encensé l’ailier de 22 ans.

Arrivé en 2020 à l’OM, il aura fallu attendre la deuxième partie de la saison 2023-2024 pour voir Luis Henrique répondre aux espoirs placés en lui. Alors que l’on pensait qu’il repartirait après son prêt d’un an et demi à Botafogo, le Brésilien âgé de 22 ans a finalement été conservé l’hiver dernier. Sous les ordres de Jean-Louis Gasset, il a su profiter des absences pour glaner du temps de jeu et est assurément une des bonnes surprises de l’OM cette saison.

Gasset encense Luis Henrique

« Si en fin de saison, dans le constat on dit que la bonne nouvelle c'est Luis Henrique, ça voudra dire qu'on a bien travaillé ensemble », a déclaré Jean-Louis Gasset à propos de Luis Henrique ce mardi en conférence de presse. « C’est vrai que ce gamin, quand on avait des problèmes d’effectif, je le voyais partout. Il manquait un latéral, je le faisais jouer latéral, je le fais changer de côté pendant le match. Là aujourd’hui il joue, à mon avis, à sa meilleure place, qui est dans le couloir à gauche, faux pied. Je trouve qu'il prend confiance de plus en plus, c'est un athlète. Il est fort physiquement. Il peut faire plus bien sûr, mais dans un groupe pour un entraîneur c'est bon d'avoir des joueurs comme ça . »

Luis Henrique s’exprime sur son avenir