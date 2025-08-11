Un penaltygate éclate à l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Faris Moumbagna voit son avenir à l'OM s’assombrir. Entraînant avec la réserve depuis la reprise, il est au cœur d’une polémique interne liée à un incident lors d’un match de Pro 2. Son comportement sur un penalty a provoqué la colère du coach et de ses coéquipiers, compliquant encore un peu plus sa situation au club.

L’OM est dans une phase de transition où plusieurs joueurs sont poussés vers la sortie pour alléger l’effectif et préparer la saison à venir. Faris Moumbagna fait partie des trois joueurs ciblés pour un départ, avec Amine Harit et Neal Maupay.

Nouveau malaise avec un joueur Ralenti par des blessures la saison dernière, Moumbagna s’entraîne désormais avec la Pro 2, loin des plans de l’équipe première. Cette mise à l’écart traduit un désamour progressif entre l'OM et l’attaquant, qui peine à trouver sa place depuis son arrivée. Et il n'a pas arrangé son cas ce samedi.