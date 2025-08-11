Un penaltygate éclate à l’OM

Faris Moumbagna voit son avenir à l'OM s’assombrir. Entraînant avec la réserve depuis la reprise, il est au cœur d’une polémique interne liée à un incident lors d’un match de Pro 2. Son comportement sur un penalty a provoqué la colère du coach et de ses coéquipiers, compliquant encore un peu plus sa situation au club.
L’OM est dans une phase de transition où plusieurs joueurs sont poussés vers la sortie pour alléger l’effectif et préparer la saison à venir. Faris Moumbagna fait partie des trois joueurs ciblés pour un départ, avec Amine Harit et Neal Maupay.
Nouveau malaise avec un joueur
Ralenti par des blessures la saison dernière, Moumbagna s’entraîne désormais avec la Pro 2, loin des plans de l’équipe première. Cette mise à l’écart traduit un désamour progressif entre l'OM et l’attaquant, qui peine à trouver sa place depuis son arrivée. Et il n'a pas arrangé son cas ce samedi.
Un départ inévitable pour Moumbagna
L’affaire qui fait grand bruit en interne concerne un match de l’équipe réserve, où Moumbagna a inscrit quatre buts, dont un penalty. Problème : ce penalty aurait dû être tiré par le capitaine Sidi Ali, désigné pour cet exercice selon La Minute Foot. Refusant de respecter la hiérarchie, Moumbagna a pris le ballon et tiré le penalty à sa place. Ce geste a profondément irrité le coach et plusieurs joueurs, créant un malaise dans le groupe. Avec peu de chances de revenir en équipe première et désormais au cœur d’une polémique en réserve, son départ de l'OM semble inévitable.