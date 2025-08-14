Un joueur signe, l’OM annonce une grosse surprise ?

Arrivé discrètement cet été, CJ Egan-Riley s’est rapidement imposé comme l’une des révélations de la préparation olympienne. L’Anglais, recruté libre, a enchaîné les performances solides lors des matchs amicaux et s’est montré à la hauteur des attentes de Roberto De Zerbi. L'ancien défenseur de Burnley pourrait profiter de la suspension de Facundo Medina pour débuter face à Rennes.
Au fil des rencontres estivales, CJ Egan-Riley a impressionné par sa capacité à s’adapter aux schémas tactiques mis en place par son entraîneur. Cette constance lui a permis de se frayer un chemin parmi les titulaires potentiels, malgré la concurrence d’éléments plus expérimentés. Roberto De Zerbi, conscient de son potentiel, a rapidement compris que ce joueur pouvait devenir un atout stratégique au cours de la saison. L’entraîneur italien de l'OM apprécie particulièrement sa lecture du jeu, sa relance propre, parlant même de lui comme une potentielle belle surprise.
De Zerbi sous le charme d'Egan-Riley
Roberto De Zerbi ne cache d'ailleurs pas son enthousiasme lorsqu’il évoque son nouveau protégé. « Il joue très bien — il jouera sans aucun doute. Je ne sais pas encore à quel poste exact. C’est un joueur solide pour son âge, arrivé libre, capable d’adaptation, polyvalent. Il peut jouer à plusieurs postes. C’est un joueur important pour nous, même si nous ignorons encore le nombre de matchs qu’il disputera. Ce sera un grand pas pour nous » a déclaré l'entraîneur de l'OM en conférence de presse ce jeudi.
« Nous avons plusieurs options »
Comme indiqué par De Zerbi, Egan-Riley pourrait débuter en défense centrale face à Rennes ce vendredi soir. Il pourrait prendre la place de Facundo Medina, suspendu. « Nous avons plusieurs options. CJ Egan-Riley, qui peut jouer dans l’axe avec Balerdi, Cornelius, Kondogbia (en forme depuis quelques semaines), peut évoluer en sentinelle. Nous disposons également de Weah, Murillo, Garcia… j’ai encore quelques doutes. Je déciderai entre aujourd’hui et demain » a-t-il déclaré.