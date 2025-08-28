Un joueur de l'OM à l'hôpital, Medhi Benatia lui ramène... un McDonald's !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur de l'OM jusqu'en 2008, Samir Nasri n'a pas connu que des moments faciles à vivre avec son club formateur. L'ancien milieu offensif a notamment connu un long séjour à l'hôpital à cause d'une méningite. Snobé par ses coéquipiers de l'époque, Nasri avait toutefois pu compter sur son ami, Medhi Benatia, qui n'avait pas manqué de lui rendre visite à l'hôpital avec une attention particulière.

Ensemble au centre de formation de l'OM, Samir Nasri et Medhi Benatia sont alors devenus très proches. Et même une fois que le Marocain a quitté le club phocéen, ce lien n'a pas été rompu entre les deux amis. L'ancien joueur de Manchester City a d'ailleurs raconté une anecdote à ce sujet. En effet, même à l'hôpital, alors qu'il avait une méningite, Nasri a pu compter sur le soutien de Benatia, contrairement à celui de ses coéquipiers de l'OM à l'époque.

Benatia au chevet de son ami Nasri ! Victime d'une méningite en 2007 à l'OM, Samir Nasri a ainsi confié lors de son passage sur RMC dans l'émission Génération After : « J'ai joué un match de Ligue des champions sous méningite. Après le match, je fais douze jours à l'hôpital. Et personne n'est venu me voir. Le football, dans ma tête, je pensais qu'on était tous potes, mais tout le monde pense qu'à sa gueule en fait. Tu sais qui est venu me voir? Je ne l'oublierai jamais de ma vie et c'est toujours mon ami : Medhi Benatia ».