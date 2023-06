Un grand buteur s’annonce à l’OM

Thibault Morlain

Malgré l’excellent saison d’Alexis Sanchez, l’OM a peut-être manqué d’un bon buteur tout au long de cet exercice. Sera-t-il résolu pour la saison prochaine ? Bien évidemment, les fans phocéens l’espèrent et la solution pourrait déjà être au sein de l’effectif actuel de l’OM. En effet, Vitinha a fait une grande annonce concernant son avenir sur la Canebière.

Lors du dernier mercato hivernal, l’OM a cassé la tirelire pour s’offrir les services de Vitinha. Acheté pour 32M€, le Portugais est devenu le joueur le plus cher de l’histoire du club phocéen. Très attendu, Vitinha a toutefois eu du mal à trouver sa place durant cette seconde partie de saison. Mais voilà, le Marseillais entend bien revenir plus fort à l’avenir et être le grand attaquant que l’OM a besoin.

OM : «On peut avoir honte», le message incroyable de cette star https://t.co/aM1jK1Hgxg pic.twitter.com/LZO8gzXGbz — le10sport (@le10sport) June 4, 2023

« Repousser mes limites pour m’améliorer comme joueur »

Dans un entretien pour Free Ligue 1 , Vitinha a ainsi fait une grande promesse concernant la suite de son aventure à l’OM. « Est-ce que je vais réussir à montrer à Marseille qui est Vitor ? Oui, c’est ce que je répète chaque jour au maximum, repousser mes limites pour m’améliorer comme joueur et comme personne », a d’abord expliqué le Portugais.

« La saison prochaine, vous aurez un Vitor bien meilleur »