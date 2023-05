Un clash est confirmé à l'OM, la sentence est tombée

Baptiste Berkowicz

L'OM devra faire sans Dimitri Payet face à Lille ce samedi. Igor Tudor, le coach des Marseillais, n'aurait pas apprécié le comportement de l'international français lors de la dernière séance d'entraînement. Une mise à l'écart du groupe qui concerne également Nuno Tavares, le latéral gauche de l'OM.

Alors qu'il s'apprêtait à disputer ce qui pourrait être son dernier match de la saison avec l'OM face à Lille, après sa suspension de trois rencontres, Dimitri Payet ne sera pas du voyage. La dernière séance avant le départ pour la rencontre face au LOSC est à l'origine de la brouille.

Le groupe 🔵⚪️ pour #LOSCOM À ce soir 👊 pic.twitter.com/fwHzMjiEsc — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 20, 2023

Un problème de comportement ?

La tendance n'était pourtant pas à une mise à l'écart à la veille de la rencontre face au LOSC ce samedi. Igor Tudor imaginait le Réunionnais disputer soixante minutes face à Lille selon ses propres dires. Le Croate n'aurait en fait pas du tout goûté l'attitude du capitaine lors de l'ultime séance, vendredi soir, et aurait donc décidé de l'écarter. Nuno Tavares n'a pas non plus été retenu par le coach marseillais pour le déplacement chez l'actuel cinquième de Ligue 1 selon L'Equipe .

Une fin de saison à oublier pour Payet

C'est une sanction qui n'est pas anodine au moment où l'OM joue sa qualification en Ligue des champions et alors que Payet manquera la fin de saison en raison de sa suspension pour trois matches ferme, qui débute mardi prochain. À voir comment les Marseillais s'en sortiront sans leurs deux joueurs.