Un ancien joueur de l’OM voulait imiter Cristiano Ronaldo

Jean de Teyssière

Visage familier du football français, Rémy Cabella est aujourd'hui l'attaquant du LOSC. Ce vendredi soir, son club affronte l'OM, équipe dans laquelle il a évolué entre 2015 et 2017. Si l'international français a réussi à exploser au plus haut niveau, c'est peut-être car il s'est inspiré de Cristiano Ronaldo au début de sa carrière.

Âgé aujourd'hui de 39 ans, Cristiano Ronaldo ne joue plus en Europe mais continue d'inspirer de nombreux joueurs. A ses débuts, au Sporting, puis à Manchester United, le quintuple Ballon d'Or portugais faisait partie des meilleurs joueurs du monde et a toujours réussi à performer au plus haut niveau, malgré son âge. Une longévité, dont un ancien joueur de l'OM a rendu hommage.

«Tous les jours, je cherchais des vidéos de Cristiano Ronaldo sur des Skyblog»

Dans une interview accordée au Parisien , au cours de laquelle plusieurs anciens entraîneurs et coéquipiers de Rémy Cabella jouent le rôle du journaliste, l'ancien joueur de l'OM explique avoir très vite pris exemple sur Cristiano Ronaldo : « C’était mon idole quand j’étais ado. Je me souviens aussi de la première fois où je l’ai vu débuter au Sporting. Mes yeux ont brillé. Tous les jours, je cherchais des vidéos de lui sur des Skyblog. J’ai, très tôt, apprécié sa mentalité de compétiteur hors pair. Son professionnalisme irréprochable. Il est une source d’inspiration et un exemple pour les jeunes. »

L'OM reçoit une première réponse pour l'après-Gasset https://t.co/rJYAxcc4ZL pic.twitter.com/fFcyJSdUPv — le10sport (@le10sport) April 5, 2024

«J’ai quitté ma famille dès 14 ans avec pour seule ambition de devenir pro et de m’inspirer de CR7»