Transferts : Un coup à la Mbappé se prépare à l’OM ?

Écarté après une altercation dans les vestiaires, Adrien Rabiot vit un début de saison chaotique avec l’OM. Alors que le club phocéen cherche à tourner la page, l’ancien président Christophe Bouchet estime que la gestion du cas Rabiot reflète un climat tendu… et qu’un retournement façon Kylian Mbappé n’est pas à exclure.

Depuis son accrochage avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a été mis à l’écart par la direction marseillaise. Désormais sur la liste des transferts, le milieu de terrain français n'est pas certain de poursuivre l'aventure malgré le geste de Roberto de Zerbi, prêt à lui ouvrir la porte sous certaines conditions. Alors que cette affaire a pris le pas sur le début de saison de l'OM, Christophe Bouchet a livré son avis.

La direction de l'OM dans l'embarras « Les dirigeants de l’OM veulent peut-être se refaire une santé par rapport à la saison passée qui n’a pas été exemplaire au niveau du comportement. Y compris de leur comportement. Mais on parle d’Adrien Rabiot, on ne parle pas d’un bon joueur de Ligue 1, on parle d’un grand international qu’on connait tous et avec le caractère qu’on lui connait. Quand on est obligé de le justifier par des amendes qui n’auraient pas été payées, par ceci et par cela… Il y a un climat qui parait un petit peu étrange » a déclaré l'ancien président de l'OM.