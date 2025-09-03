Transferts - OM : Sa femme refuse des offres astronomiques, ça tourne au fiasco

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Chancel Mbemba retrouve un point de chute. Libre depuis la fin de son contrat avec l’OM, le défenseur central congolais de 31 ans s’est engagé avec le LOSC, où il espère relancer une carrière stoppée net depuis un an. Pourtant, le joueur disposait d'offres plus conséquentes selon le journaliste Romain Molina.

Cela faisait plusieurs semaines que le LOSC travaillait sur ce dossier. Sans club depuis son départ de l'OM à la fin de la saison dernière, Chancel Mbemba a finalement accepté de relever un nouveau défi dans le Nord de la France. À 31 ans, le capitaine de la République Démocratique du Congo, qui n’a plus disputé un match officiel depuis mai 2024 en raison de sa mise à l'écart, s'est engagé pour une courte période avec le LOSC. Un pari risqué sur le plan physique, mais le club nordiste a été convaincu par la motivation de Mbemba et son sérieux.

La femme de Mbemba a refusé des offres XXL L’arrivée de Mbemba au LOSC a de quoi surprendre. Comme l’a révélé le journaliste Romain Molina sur sa chaîne YouTube, le défenseur congolais disposait cet été d’offres « astronomiques ». Pourtant, contre toute attente, sa femme – qui gère sa carrière – a choisi de les décliner. Un pari audacieux, d’autant que le salaire proposé par le club lillois est nettement inférieur à ce que certains prétendants étaient prêts à offrir.