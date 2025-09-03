Transferts - OM : Sa femme refuse des offres astronomiques, ça tourne au fiasco

Chancel Mbemba retrouve un point de chute. Libre depuis la fin de son contrat avec l’OM, le défenseur central congolais de 31 ans s’est engagé avec le LOSC, où il espère relancer une carrière stoppée net depuis un an. Pourtant, le joueur disposait d'offres plus conséquentes selon le journaliste Romain Molina.
Cela faisait plusieurs semaines que le LOSC travaillait sur ce dossier. Sans club depuis son départ de l'OM à la fin de la saison dernière, Chancel Mbemba a finalement accepté de relever un nouveau défi dans le Nord de la France. À 31 ans, le capitaine de la République Démocratique du Congo, qui n’a plus disputé un match officiel depuis mai 2024 en raison de sa mise à l'écart, s'est engagé pour une courte période avec le LOSC. Un pari risqué sur le plan physique, mais le club nordiste a été convaincu par la motivation de Mbemba et son sérieux.
La femme de Mbemba a refusé des offres XXL
L’arrivée de Mbemba au LOSC a de quoi surprendre. Comme l’a révélé le journaliste Romain Molina sur sa chaîne YouTube, le défenseur congolais disposait cet été d’offres « astronomiques ». Pourtant, contre toute attente, sa femme – qui gère sa carrière – a choisi de les décliner. Un pari audacieux, d’autant que le salaire proposé par le club lillois est nettement inférieur à ce que certains prétendants étaient prêts à offrir.
Papin valide l'arrivée de Mbemba
Pour le LOSC, cette opération Mbemba représente un formidable coup si l'on se fie aux paroles de Jean-Pierre Papin. « Le LOSC fait un super coup, je suis vraiment content pour Chancel. Au-delà du joueur de premier plan qu'il est, c'est un mec adorable, hyper professionnel, qui parle peu mais qui s'est toujours entraîné à 100 %, même avec les jeunes. C'était un régal avec nous » a déclaré l'ancien entraîneur de la réserve à l'OM dans les colonnes de L'Equipe.