Transferts - OM : Après Rabiot, une nouvelle bombe annoncée avec De Zerbi ?

L’affaire Adrien Rabiot- Jonathan Rowe secoue encore l’OM. Après leur violente altercation dans le vestiaire vendredi soir, les deux joueurs sont poussés vers la sortie. Mais pour certains observateurs, ce nouvel épisode traduit un malaise plus profond. Le chroniqueur Walid Acherchour appelle l’institution à tirer les leçons pour éviter d’autres catastrophes à venir.

Depuis vendredi, l’OM vit au rythme d’un fait divers interne qui a éclipsé les débats sportifs. Adrien Rabiot et Jonathan Rowe se sont violemment accrochés après la défaite contre Rennes. Dans le vestiaire, l’altercation a pris une telle ampleur que le directeur sportif Medhi Benatia et Pablo Longoria ont pris une décision radicale : Rowe et Rabiot sont désormais sur la liste des transferts.

Les coupables sont désignés Au micro de Winamax FC, le chroniqueur Walid Acherchour n’a pas mâché ses mots pour commenter cette affaire. Pour lui, le problème dépasse le seul cas de Rabiot et Rowe. Selon lui, la direction de l'OM n'est pas exempte de tout reproche.