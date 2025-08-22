Transferts - OM : Après Rabiot, une nouvelle bombe annoncée avec De Zerbi ?

L’affaire Adrien Rabiot- Jonathan Rowe secoue encore l’OM. Après leur violente altercation dans le vestiaire vendredi soir, les deux joueurs sont poussés vers la sortie. Mais pour certains observateurs, ce nouvel épisode traduit un malaise plus profond. Le chroniqueur Walid Acherchour appelle l’institution à tirer les leçons pour éviter d’autres catastrophes à venir.
Depuis vendredi, l’OM vit au rythme d’un fait divers interne qui a éclipsé les débats sportifs. Adrien Rabiot et Jonathan Rowe se sont violemment accrochés après la défaite contre Rennes. Dans le vestiaire, l’altercation a pris une telle ampleur que le directeur sportif Medhi Benatia et Pablo Longoria ont pris une décision radicale : Rowe et Rabiot sont désormais sur la liste des transferts.
Les coupables sont désignés
Au micro de Winamax FC, le chroniqueur Walid Acherchour n’a pas mâché ses mots pour commenter cette affaire. Pour lui, le problème dépasse le seul cas de Rabiot et Rowe. Selon lui, la direction de l'OM n'est pas exempte de tout reproche.
« Des gens pètent les plombs »
« Dès qu’il y a une défaite à l’OM, des gens pètent les plombs ; maintenant, c’est Rabiot, mais est-ce que l’institution a été responsable, n’a pas mis de l’huile sur le feu ? Avec cette décision, j’espère que les trois vont enfin prendre du recul, tirer les enseignements de tout ce qui se passe. Parce que ça ne pourra pas continuer. Parce qu’à J9, De Zerbi qui se barre, au J12 ça peut être De Zerbi qui s’embrouille avec De Zerbi. » a confié Acherchour.