Transferts : L’OM a abandonné «une star» !

Paul Pogba ne viendra pas à l'OM ! Le club marseillais n'a pas souhaité faire de folie sur le mercato. Malgré cette décision, les chances de voir le milieu de terrain rejoindre la Ligue 1 sont grandes puisqu'il serait en discussions avancées avec l'AS Monaco. Le retour de Pogba en France serait une formidable nouvelle pour le championnat de France selon Ludovic Obraniak.

Le retour de Pogba en France est validé

« Si c’est une star pour le championnat et un produit d’appel ? Exactement ! Ça reste un garçon pour qui on a une certaine affection, pour qui il y a un certain espoir et un point d’interrogation, pas qu’au niveau français, à mon avis au niveau mondial. Il n’est jamais sorti de la tête des gens, c’est quelqu’un qui a marqué les esprits avec ce qu’il a fait avec l’Equipe de France notamment. Et c’est vrai que pour notre Ligue 1, d’avoir un garçon de cette renommée, son aura, ses sponsors, etc… Il ne vous a pas échappé que notre Ligue 1 n’est pas au mieux en termes de marketing donc si on pouvait avoir un garçon, avec un beau nœud sur le papier cadeau en début de saison, on prend » a confié l’ancien international polonais.