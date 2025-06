Pogba à l'OM : Tout est relancé ?

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Paul Pogba est libre de s'engager dans le club de son choix. Cependant, près de trois mois après la fin de sa suspension pour dopage, l'international français de 32 ans n'a toujours pas trouvé chaussure à son pied. L'OM ? L'AS Monaco ? Les rumeurs fusent et diffèrent dans la presse entre autres concernant le club de la Principauté.

«Le club dit que le joueur veut venir»

Il a beaucoup été question d'une arrivée libre de tout contrat du côté de l'OM pendant le mercato hivernal. Il n'en a finalement rien été puisque Paul Pogba est toujours agent libre et se trouve être annoncé plus proche de l'AS Monaco que de l'Olympique de Marseille. « Il y a deux versions qui s'opposent aujourd'hui, celle du club et celle des personnes qui tournent autour du joueur. Le club dit que le joueur veut venir, mais qu'il n'y a pas d'accord financier. Le joueur a donné son accord pour venir à l'AS Monaco ». a confié Loïc Tanzi sur le plateau de L'Equipe de Greg jeudi.