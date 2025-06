Paul Pogba : Le rêve fou loin de l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que certains voulaient le voir signer à l’Olympique de Marseille, Paul Pogba pourrait bien faire ses grands débuts en Ligue 1 la saison prochaine, mais sous les couleurs de l’AS Monaco, en discussion avancée avec La Pioche qui sort de trois saisons quasi-blanches. Ce qui n’empêche pas Pascal Dupraz de rêver grand pour le champion du monde 2018.

Beaucoup l’espéraient, Paul Pogba prend la direction de la Ligue 1. Mais ce n’est pas à l’OM que l’on pourrait retrouver l’international français, libre de s’engager où il le souhaite et en discussion avancée avec l’AS Monaco. Pogba souhaite se relancer après trois saisons quasi-blanches et pourrait ainsi tenter de rebondir sur le Rocher, loin de l’agitation marseillaise. Pascal Dupraz y croit et ne cache pas ses « rêves les plus fous » concernant l’ancien joueur de la Juve .

« Je le vois sélectionné par Deschamps » « Si Pogba pouvait signer en France. A un moment Marseille s’était mis sur les rangs, apparemment ça n’est pas sa destination. On subodore qu’il pourrait peut-être signer à Monaco. J’espère qu’il va débuter en Ligue 1, à 32 ans, à Monaco, qu’il va jouer la Ligue des champions, ce qui ne gâte rien, et surtout dans mes rêves les plus fous, je le vois sélectionné par Deschamps », confie le consultant sur RMC.