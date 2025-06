Transfert : Un coéquipier de Messi envoyé à l'OM ?

Les spéculations fusent autour de l’Olympique de Marseille en ce début de mercato, avec Medhi Benatia ainsi que Pablo Longoria qui semblent décidés à offrir des gros renforts à Roberto De Zerbi. C’est notamment le cas en attaque, où un international argentin pourrait bientôt débarquer...

Quelle sera la prochaine recrue marseillaise ? Deux nouveaux visages sont déjà arrivés avec les jeunes anglais Angel Gomes et CJ Egan-Riley , mais ce n’est que le début du mercato. Les dirigeants de l’ OM semblent avoir des nombreuses autres cibles en tête et c’est le cas en attaque, avec un gros coup qui pourrait bien se dessiner au cours des prochaines semaines, offrant une nouvelle arme importante à Roberto De Zerbi .

L’axe Turin-Marseille est très chaud

La presse italienne a en effet parlé récemment d’un intérêt grandissant pour Nicolas Gonzalez, international argentin de 27 ans qui a rejoint la Juventus il y a un an contre une indemnité autour des 30M€. Avec le départ de Thiago Motta et l’arrivée d’Igor Tudor en cours de saison, il ne semble plus vraiment avoir sa place à Turin, avec les Bianconeri qui auraient notamment tenté de l’insérer dans les négociations autour de Leonardo Balerdi. Mais finalement, les deux dossiers pourraient bien être totalement séparés, avec un nouveau rebondissement qui devrait beaucoup plaire à l’OM.