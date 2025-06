8M€ : Le mercato s'excite pour un indésirable à l'OM !

Recruté pour 8M€ à Angers en 2023, Azzedine Ounahi n’a jamais convaincu à l’OM. De retour de prêt, le milieu marocain est poussé vers la sortie. Brighton tiendrait la corde, mais plusieurs clubs espagnols tentent de s’immiscer dans le dossier. L’OM espère récupérer son investissement initial, mais le feuilleton est encore loin d’être terminé.

L’OM veut le vendre en Angleterre ?

La piste la plus chaude pour le départ du joueur mène actuellement à Brighton. Selon Foot Mercato, le club anglais chercherait à convaincre Ounahi, toujours sous contrat avec l’OM jusqu’en 2027. Le média ajoute même qu’un accord aurait déjà été trouvé entre le joueur et Brighton. Il ne resterait plus qu’à trouver un terrain d’entente entre les deux clubs pour boucler le transfert. Le départ d’Ounahi est donc en bonne voie, mais pas encore finalisé.