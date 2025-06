Mercato : Un crack du PSG prêt à se battre !

Alexis Brunet

Avec l’émergence du trio Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz, le temps de jeu de Warren Zaïre-Emery a considérablement chuté au PSG. Le Français n’est plus titulaire et sa situation intéresse de nombreuses formations prestigieuses, à commencer par Arsenal. Toutefois, le joueur de 19 ans ne souhaiterait pas quitter son club formateur et il voudrait se battre pour sa place.

Il y a quelques temps, Warren Zaïre-Emery était érigé en porte-drapeau du nouveau PSG, suite au départ de Kylian Mbappé. Le milieu de terrain impressionnait, lui qui avait fait ses débuts en professionnel à seulement 16 ans, mais depuis la hype semble être retombée.

Zaïre-Emery est le quatrième choix Warren Zaïre-Emery n’est plus aussi indiscutable au PSG. Luis Enrique, qui apprécie beaucoup le joueur, lui préfère plutôt le trio Vitinha-Neves-Ruiz. Le Français n’est que quatrième dans la hiérarchie et cela pourrait l’inciter à aller voir ailleurs. Selon les informations de TBR Football, Arsenal aurait demandé au champion de France si son crack de 19 ans était disponible cet été. Mais les Gunners ne sont pas les seuls à être intéressés par WZE, puisque ce dernier serait également dans le viseur de Chelsea, de Liverpool et du Bayern de Munich.