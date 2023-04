Taclé par l'OM, il répond cash

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, l'OM a été tenu en échec par le FC Lorient. Après la rencontre, Igor Tudor a poussé un coup de gueule hallucinant, regrettant la manière de jouer des Merlus. Dans la foulée, Régis Le Bris n'a pas manqué de répondre à l'entraineur de l'OM.

En clôture de la 30ème journée de Ligue 1, l'OM s'est frotté au FC Lorient au Moustoir. Et malheureusement pour les hommes d'Igor Tudor, ils n'ont pas trouvé la clé pour l'emporter, devant se contenter d'un résultat nul et vierge (0-0). Après le coup de sifflet final, le technicien de l'OM a poussé un énorme coup de gueule, et ce, parce qu'il estime que les joueurs du FC Lorient n'ont pas joué le jeu.

«Lorient ne voulait pas jouer»

« Lorient ne voulait pas jouer, ils sont restés en défense pour aller en contre-attaque, c'est typiquement une équipe française de foot. Je suis satisfait de l'intensité de l'équipe, je suis content du football qu'on a montré mais pas du résultat. Aujourd'hui (dimanche), j'ai vu l'équipe que j'aime, je n'ai rien à leur reprocher » , a pesté Igor Tudor, le coach de l'OM, au micro de Prime Video .

«Ça a provoqué de la frustration chez l'adversaire»