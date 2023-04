«Il faut le brader» : La demande surréaliste pour un transfert à l'OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Prêté à Elche après une saison plus que compliquée, Pol Lirola ne joue quasiment pas et son prêt se transforme en fiasco. Par conséquent, il va revenir à l'OM à l'issue de saison où il ne sera plus le bienvenu au point que le journaliste Matthias Manteghetti recommande à Pablo Longoria de brader le latéral espagnol lors du prochain mercato.

«Il vaudrait mieux le brader et passer à autre chose»

« Il vaudrait mieux le brader et passer à autre chose. Lirola, hormis les six premiers mois, c’est catastrophique. S’il ne joue pas à Elche, cela donne des indications sur son niveau de jeu », lance de façon catégorique l'ancien journaliste de Canal+ pour Football Club de Marseille avant de poursuivre.

«Si Elche ne le fait pas jouer...»