Un joueur se fait dézinguer, l’OM lâche un tacle

Hugo Chirossel

Suspendu pour deux rencontres après son carton rouge reçu face à Strasbourg le 12 mars dernier, Leonardo Balerdi va faire son retour ce week-end, à l’occasion du déplacement de l’OM sur la pelouse de Lorient. Depuis son arrivée en 2020, l’Argentin n’est pas épargné par les critiques, ce qui agace en interne.

« Ce n'est jamais facile quand on sort de l'équipe, surtout après un carton rouge. On connaît Leo, on se soutient mutuellement, on est évidemment contents qu'il soit de retour. Après trois ou quatre semaines sans jouer, c'est toujours difficile, mais il s'est très bien entraîné. Je ne suis pas inquiet . » Présent en conférence de presse vendredi, avant le déplacement de l’OM à Lorient dimanche soir, Sead Kolasinac a pris la défense de Leonardo Balerdi.

OM : Son départ est réclamé, il fait une grosse annonce https://t.co/JTdZL2U31j pic.twitter.com/FQ5zeJORk1 — le10sport (@le10sport) April 8, 2023

Balerdi fait débat à Marseille

Le défenseur argentin, recruté en 2020 en provenance du Borussia Dortmund, fait régulièrement l’objet de critiques depuis son arrivée à l’OM. À la suite de son expulsion face à Strasbourg le 12 mars dernier (2-2), un supporter marseillais s’était même présenté devant La Commanderie afin de réclamer son transfert.

L’OM s’agace en interne