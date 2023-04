Ils vivent un calvaire, l’OM monte au créneau

Axel Cornic

C’est une saison en dents de scie que vit l’Olympique de Marseille d’Igor Tudor, qui a pourtant un temps rêvé de pouvoir priver le Paris Saint-Germain du titre. Tout n’est pas encore perdu certes, mais les dernières prestations laissent à désirer et forcément, certains joueurs sont pointés du doigt par les supporters ainsi que par les observateurs.

On ne sait jamais vraiment sur quel pied danser avec l’OM. Parfois impressionnants, les Marseillais ont également montré un visage beaucoup moins séduisant parfois et cela est notamment le cas de Jonathan Clauss ou encore Nuno Tavares. Ce dernier avait bien commencé la saison, mais il a souvent commis des erreurs assez surprenantes pour un joueur de son niveau.

« On connaît Leo, on se soutient mutuellement »

La cible principale des critiques cette saison se nomme toutefois Leonardo Balerdi, qui a d’ailleurs même fait l’objet d’une pétition plus qu’étrange e la part d’un supporter de l’OM. Il peut tout de même compter sur le soutien de ses coéquipiers et notamment de Sead Kolasinac. « Ce n'est jamais facile quand on sort de l'équipe, surtout après un carton rouge » a expliqué en conférence de presse le latéral de l’OM, alors que son compère de la défense va revenir après deux matchs de suspension. « On connaît Leo, on se soutient mutuellement, on est évidemment contents qu'il soit de retour. Après trois ou quatre semaines sans jouer, c'est toujours difficile, mais il s'est très bien entraîné. Je ne suis pas inquiet ».

« C'est normal d'avoir des hauts et des bas dans une saison, nous sommes des êtres humains »