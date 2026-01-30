Scénario cruel pour l’OM, ce sont des millions d’euros qui s’envolent !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En s’inclinant 3-0 face à Bruges ce mercredi soir, l’OM avait remis son destin entre les mains d’autres équipes pour se qualifier pour la suite de la Ligue des Champions. Et voilà que le scénario aura été cruel pour les joueurs de Roberto De Zerbi. En effet, un but du gardien de Benfica à la dernière seconde face au Real Madrid a provoqué l’élimination de l’OM et la perte au passage de millions d’euros.

Ça s’est donc joué à un petit but pour l’OM ! Eliminé de la Ligue des Champions, le club phocéen a terminé 25ème, aux portes du top 24, à cause de sa différence de buts face à Benfica. Et le club lisboète a fait la différence à la dernière seconde face au Real Madrid. L’équipe de José Mourinho avait besoin d’un but et ce n’est autre que son gardien, Anatoliy Trubin, monté pour la dernière action, qui a trouvé le chemin des filets et donc précipité l’OM dans la crise.

Ukrainian goalkeeper Anatoliy Trubin scores a last-minute goal to send @SLBenfica into the Champions League play-offs. Unreal. 🇺🇦🧤⚽️ pic.twitter.com/GmZ9Y3zGyB — Ukraine / Україна (@Ukraine) January 29, 2026

Un échec sportif et financier Pour l’OM, le parcours en Ligue des Champions s’arrête donc là. Un dénouement terrible et cruel pour le club phocéen qui connait donc une nouvelle désillusion sur la scène européenne. Un échec sportif pour les joueurs de Roberto De Zerbi, mais c’est également une catastrophe financière pour l’OM. A l’heure où le moindre euro est important pour la santé financière des clubs, cette élimination dès la phase de ligue va coûter une jolie fortune aux Olympiens.