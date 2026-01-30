Scénario cruel pour l’OM, ce sont des millions d’euros qui s’envolent !

En s’inclinant 3-0 face à Bruges ce mercredi soir, l’OM avait remis son destin entre les mains d’autres équipes pour se qualifier pour la suite de la Ligue des Champions. Et voilà que le scénario aura été cruel pour les joueurs de Roberto De Zerbi. En effet, un but du gardien de Benfica à la dernière seconde face au Real Madrid a provoqué l’élimination de l’OM et la perte au passage de millions d’euros.
Ça s’est donc joué à un petit but pour l’OM ! Eliminé de la Ligue des Champions, le club phocéen a terminé 25ème, aux portes du top 24, à cause de sa différence de buts face à Benfica. Et le club lisboète a fait la différence à la dernière seconde face au Real Madrid. L’équipe de José Mourinho avait besoin d’un but et ce n’est autre que son gardien, Anatoliy Trubin, monté pour la dernière action, qui a trouvé le chemin des filets et donc précipité l’OM dans la crise.
Un échec sportif et financier
Pour l’OM, le parcours en Ligue des Champions s’arrête donc là. Un dénouement terrible et cruel pour le club phocéen qui connait donc une nouvelle désillusion sur la scène européenne. Un échec sportif pour les joueurs de Roberto De Zerbi, mais c’est également une catastrophe financière pour l’OM. A l’heure où le moindre euro est important pour la santé financière des clubs, cette élimination dès la phase de ligue va coûter une jolie fortune aux Olympiens.
L’OM perd très gros
Ce sont ainsi des millions d’euros qui passent sous le nez de l’OM avec cette défaite face à Bruges et l’élimination de la Ligue des Champions. Mais de combien parle-t-on ? Comme l’a rapporté Onze Mondial, en battant le club belge, Marseille aurait perçu 2,1M€. En se qualifiant pour les playoffs, l’OM aurait ensuite reçu 1M€ et en fonction de sa place, une autre dotation aller tomber. Ainsi, 5,7M€ étaient promis en cas de 16ème contre 3,5M€ pour le 24ème.