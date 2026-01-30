Il provoque une «soirée de m*rde» à l'OM : «C'est un moment fou»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, l'OM a connu une «soirée de merde, même honteuse» du propre aveu de Medhi Benatia. Il faut dire que le club phocéen est définitivement éliminé de la Ligue des champions. Et ce à cause d'un homme qui a crucifié les Marseillais. Le bourreau de l'OM est sorti du silence : «C'est un moment fou».

Medhi Benatia n'a pas caché sa frustration mercredi reconnaissant avoir passé une « soirée de merde, même honteuse ». Il faut dire que l'OM s'est effondré à Bruges (0-3), mais a surtout terminé 25e de la phase de ligue de la Ligue des champions. Ce qui est synonyme d'élimination. C'est le but du gardien de Benfica Anatoliy Trubin, contre le Real Madrid (4-2), qui a d'ailleurs scellé le sort des Marseillais. Et ce dernier ne cachait pas sa joie après le match.

Trubin écœure l'OM « Avant, je ne comprenais pas ce qu'il nous fallait. Mais quand nous avons eu un coup franc, j'ai vu tout le monde me montrer du doigt, l'entraîneur (José Mourinho) aussi alors je suis monté et on m'a dit qu'on avait encore besoin d'un but. C'est un moment fou, j'étais déjà passé (de marqueur) près contre Porto mais là, je l'ai fait et je ne sais pas quoi dire. Je n'ai pas l'habitude de marquer, alors pour moi, c'était quelque chose de complètement nouveau. J'ai 24 ans et c'est la première fois. Incroyable », raconte-t-il au micro de Sport TV avant de poursuivre.