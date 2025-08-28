Rabiot - OM : «Ça a été très loin», les attaques qui ne passent pas

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Adrien Rabiot traverse une période délicate après sa dispute avec Jonathan Rowe, qui l’a conduit sur la liste des transferts de l’OM. Roberto De Zerbi a tenté d’ouvrir une porte à la réconciliation. Champion du monde en 1998 et ancien joueur du club phocéen, Christophe Dugarry a commenté la situation, et notamment la possible réintégration du milieu de terrain tricolore.

Adrien Rabiot portera-t-il le maillot de l’OM cette saison ? Rien n’est moins sûr. Après un incident avec Jonathan Rowe, le milieu de terrain de 30 ans a été placé sur la liste des transferts. Une sanction qui traduit à la fois la gravité de l’altercation et la volonté de préserver l’équilibre du vestiaire. Pourtant, Roberto De Zerbi de nuancer cette décision, laissant entrevoir une possibilité de réconciliation. « Même s’il a fait une erreur, j’espère qu’il y a les conditions pour réparer les choses » a confié le coach de l’OM. A en croire plusieurs sources, seule une prise de parole de Rabiot sur la pression mise par sa mère ces derniers jours pourrait faire bouger les choses.

Le clan Rabiot a allumé l'OM Car l’OM n’a pas digéré les propos de Véronique Rabiot, qui s’était attaquée à De Zerbi, Pablo Longoria et Medhi Benatia sur RTL. « Je pense vraiment que le président et le directeur du football ont un costume trop grand pour eux. Ils n'ont pas le profil du poste, ils sont dévorés par leur orgueil et leur ego surdimensionné et sont incapables de contrôle leurs émotions » avait-elle confié. Pour Christophe Dugarry, il est difficile d’imaginer un retour du joueur à l’OM avec de tels propos.