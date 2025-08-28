Rabiot - OM : «Ça a été très loin», les attaques qui ne passent pas

Adrien Rabiot traverse une période délicate après sa dispute avec Jonathan Rowe, qui l’a conduit sur la liste des transferts de l’OM. Roberto De Zerbi a tenté d’ouvrir une porte à la réconciliation. Champion du monde en 1998 et ancien joueur du club phocéen, Christophe Dugarry a commenté la situation, et notamment la possible réintégration du milieu de terrain tricolore.
Adrien Rabiot portera-t-il le maillot de l’OM cette saison ? Rien n’est moins sûr. Après un incident avec Jonathan Rowe, le milieu de terrain de 30 ans a été placé sur la liste des transferts. Une sanction qui traduit à la fois la gravité de l’altercation et la volonté de préserver l’équilibre du vestiaire. Pourtant, Roberto De Zerbi de nuancer cette décision, laissant entrevoir une possibilité de réconciliation. « Même s’il a fait une erreur, j’espère qu’il y a les conditions pour réparer les choses » a confié le coach de l’OM. A en croire plusieurs sources, seule une prise de parole de Rabiot sur la pression mise par sa mère ces derniers jours pourrait faire bouger les choses.
Le clan Rabiot a allumé l'OM
Car l’OM n’a pas digéré les propos de Véronique Rabiot, qui s’était attaquée à De Zerbi, Pablo Longoria et Medhi Benatia sur RTL. « Je pense vraiment que le président et le directeur du football ont un costume trop grand pour eux. Ils n'ont pas le profil du poste, ils sont dévorés par leur orgueil et leur ego surdimensionné et sont incapables de contrôle leurs émotions » avait-elle confié. Pour Christophe Dugarry, il est difficile d’imaginer un retour du joueur à l’OM avec de tels propos.
Dugarry déplore un cirque habituel
« La réintégration de Rabiot, c’est possible, on en a vu d’autres dans le football de cinquante ans… cela peut encore se faire. Après, la maman de Rabiot a quand même sorti la sulfateuse sur les joueurs, les dirigeants, l’entraineur… Ça a été très loin, il y a des mots qui ont été forts, qui sont allés très loin. Alors, tout peut se passe, ils peuvent se rabibocher… » a confié le champion du monde 1998 sur RMC. Dugarry s’est également exprimé sur le climat général au sein de l’OM : « C’est OM Circus. Une nouvelle fois l’OM arrive à se mettre le feu dans l’équipe et dans le club alors que la saison a à peine commencé. Ce club est génial, ce club est incroyable, magnifique ».