OM : De Zerbi trahi par son «fils», la terrible séparation

Mis à l’écart après une altercation violente avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot traverse une période trouble à l’OM. Toujours sur la liste des transferts, le milieu français reste au cœur de toutes les conversations. Une situation tendue, que Ludovic Obraniak a tenté d’éclairer sous un angle plus humain et émotionnel.

Mis à l'écart après son altercation avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot n'est pas certain de porter le maillot de l'OM cette saison, malgré sa valeur sportive et l’importance qu’il représentait dans l’équipe. Roberto De Zerbi, visiblement marqué par son comportement dans les vestiaires, a laissé entrevoir une possible réconciliation. Pourtant, le coach de l'OM aurait été profondément marqué par cette affaire Rabiot selon Ludovic Obraniak.

L'affaire Rabiot fait parler « Cette situation c’est un sac de nœuds, très difficile à démêler en termes de psychologie footballistique. J’en ai fait des vestiaires, mais là ce n’est vraiment pas simple. Je vais essayer d’expliquer le cheminement que je comprends, et pourquoi ce revirement de situation-là… Il y a quelque chose qui me saute aux yeux dans toutes les déclarations, c’est le lien père-fils entre Roberto De Zerbi et Adrien Rabiot » a déclaré l'ancien international polonais sur La Chaîne L'Equipe.