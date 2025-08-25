Rabiot : L'OM est sous pression, Pierre Ménès annonce une catastrophe !

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026, Adrien Rabiot a été placé sur la liste des transferts de l'OM après sa bagarre avec Jonathan Rowe. Ce samedi, Roberto De Zerbi a laissé entendre que son numéro 25 pourrait être réintégré. D'après Pierre Ménès, l'OM a tout intérêt à conserver Adrien Rabiot cet été, et ce, pour ne pas sombrer en Ligue des Champions.
Lors de la première journée de Ligue 1, l'OM s'est incliné sur la pelouse du Stade Rennais : le Roazhon Park. Après la défaite marseillaise (1-0), Adrien Rabiot s'est battu avec Jonathan Rowe, qui vient d'être transféré à Bologne. A la suite de cette violente altercation, Roberto De Zerbi, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont décidé de vendre Adrien Rabiot. Mais comme l'a laissé entendre l'entraineur de l'OM ce samedi, ils pourraient changer d'avis.
OM : Ménès milite pour la réintégration de Rabiot
Sur son compte X, Pierre Ménès a pris position sur le cas Adrien Rabiot. D'après le journaliste français, l'OM doit réintégrer son numéro 25, et ce, pour ne pas rater sa campagne de Ligue des Champions.
«Faudra pas chialer si la Ligue des Champions est une cata»
« Perso, je ne sais pas comment l’histoire Rabiot va se terminer. Mais s'il venait à être réintégré par l’OM, ne comptez pas sur moi pour critiquer le club. J’ai toujours trouvé la sanction disproportionnée, et puis sportivement le club a besoin du joueur. Pardonner, c’est bien aussi parfois. J’aime les happy end. Les déclarations de Véronique Rabiot vont-elles laisser des séquelles auprès de la direction de l'OM si Adrien Rabiot est réintégré ? Tu préfères faire la saison sans ton meilleur joueur ? Ok, moi je m’en fous, mais faudra pas chialer si la Ligue des Champions est une cata. Parce que tu vas rarement tomber sur des défenses du niveau de celle du Paris FC », a estimé Pierre Ménès.