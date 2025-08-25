Rabiot : L'OM est sous pression, Pierre Ménès annonce une catastrophe !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026, Adrien Rabiot a été placé sur la liste des transferts de l'OM après sa bagarre avec Jonathan Rowe. Ce samedi, Roberto De Zerbi a laissé entendre que son numéro 25 pourrait être réintégré. D'après Pierre Ménès, l'OM a tout intérêt à conserver Adrien Rabiot cet été, et ce, pour ne pas sombrer en Ligue des Champions.

Lors de la première journée de Ligue 1, l'OM s'est incliné sur la pelouse du Stade Rennais : le Roazhon Park. Après la défaite marseillaise (1-0), Adrien Rabiot s'est battu avec Jonathan Rowe, qui vient d'être transféré à Bologne. A la suite de cette violente altercation, Roberto De Zerbi, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont décidé de vendre Adrien Rabiot. Mais comme l'a laissé entendre l'entraineur de l'OM ce samedi, ils pourraient changer d'avis.

OM : Ménès milite pour la réintégration de Rabiot Sur son compte X, Pierre Ménès a pris position sur le cas Adrien Rabiot. D'après le journaliste français, l'OM doit réintégrer son numéro 25, et ce, pour ne pas rater sa campagne de Ligue des Champions.