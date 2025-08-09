Rabiot annonce deux phénomènes à l'OM !

Amadou Diawara

Arrivé à l'OM le 17 septembre, Adrien Rabiot est engagé jusqu'au 30 juin 2026. Lors de sa première saison à Marseille, le milieu de terrain de 30 ans a eu l'occasion de côtoyer les plus belles promesses du club olympien. D'ailleurs, Adrien Rabiot en a remarqué deux en particulier : Darryl Bakola et Keyliane Abdallah.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot a signé librement et gratuitement à l'OM le 17 septembre dernier. Depuis son arrivée à Marseille, l'international français a côtoyé tous les joueurs du club, notamment les pépites qui sont amenées à devenir les stars de demain. Lors d'un entretien accordé à La Provence, Adrien Rabiot a affirmé que Darryl Bakola et Keyliane Abdallah étaient déjà deux phénomènes.

«Darryl Bakola a vraiment du potentiel» « L'Italie m'a fait du bien. J'ai vu cette culture du travail, qu'il y a notamment à la Juventus. J'ai beaucoup appris. Ça m'a servi. Ça fait partie de mon expérience. Ici (à l'OM), je voudrais essayer de transmettre ça aux plus jeunes, à ceux qui sortent du centre de formation et qui ont le potentiel pour faire une grande carrière. Comment ça se transmet justement ? Ça se transmet soit par le dialogue, soit par l'exemplarité, que ce soit à l'entrainement, en match, ou pendant les moments où on prend la parole », a déclaré Adrien Rabiot, avant d'en rajouter une couche.