PSG/OM - Clash : Alvaro Gonzalez revient sur son altercation avec Neymar !

Publié le 15 mai 2021 à 13h45 par A.C.

Alvaro Gonzalez, défenseur de l’Olympique de Marseille, est revenu sur la polémique qui l’a opposé à Neymar.

Les derbies entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille sont toujours très chauds. Mais celui de septembre dernier a pris une tournure particulière, avec Neymar qui a accusé Alvaro Gonzalez de propos racistes à son égard. La polémique n’a pas tardé à enfler, avec le défenseur de l’OM qui s’était notamment plaint d’harcèlement sur les réseaux sociaux. Finalement, les choses n’étaient pas allées plus loin, même si les deux joueurs ont continué s’envoyer des piques par médias interposé.

« C'est dur d'être traité comme raciste »