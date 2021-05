Foot - OM

OM - Malaise : L'énorme coup de pression de Jorge Sampaoli !

Publié le 9 mai 2021 à 18h10 par A.D.

Ce dimanche, l'OM s'est incliné face à l'ASSE en championnat. Peu satisfait de l'attitude de ses joueurs, Jorge Sampaoli a tenu à les recadrer à l'issue de la rencontre.

Ce dimanche après-midi, l'OM avait la lourde tâche de se frotter à l'ASSE de Claude Puel à Geoffroy-Guichard. Et malheureusement pour les hommes de Jorge Sampaoli, ils se sont inclinés par le plus petit des scores (1-0). Au-delà du résultat, le coach argentin n'a pas du tout apprécié le comportement de ses joueurs sur le terrain, et plus particulièrement en première mi-temps. Interrogé à l'issue de la partie en conférence de presse, Jorge Sampaoli n'a pas manqué de recadrer son équipe pour qu'elle ne réitère pas une telle performance dans la dernière ligne droite de la saison.

«Il faut avoir conscience qu'il faut gagner pour le maillot»