Foot - OM

OM : Steve Mandanda déclare sa flamme à l'Olympique de Marseille !

Publié le 7 mai 2021 à 23h10 par D.M.

Arrivé à l'OM en 2007, Steve Mandanda a clamé haut et fort son amour pour le club marseillais. Sous contrat jusqu'en 2024, le portier a également tenu à remercier les supporters olympiens.

Formé au Havre, Steve Mandanda avait pris la décision de rejoindre l’OM en 2007. Le portier n’imaginait certainement pas que quatorze ans après, il porterait toujours le maillot marseillais. Mis à part une aventure d’une pige à Crystal Palace entre 2016 et 2017, l’international français a passé l’intégralité de sa carrière à l’OM, remportant un titre de champion de France en 2010 et trois Coupes de la Ligue (2010, 2011, 2012). Ses bonnes performances à Marseille lui ont également permis d'être appelé en équipe de France et de remporter un titre de champion du monde en 2018.

« C’est une grande fierté et un honneur pour moi de représenter l’OM »