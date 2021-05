Foot - OM

OM - Clash : Longoria, Puel... Riolo allume Domenech !

Publié le 11 mai 2021 à 4h00 par A.M.

Comme à chaque fois que l'OM ne s'impose pas, Raymond Domenech en profite pour allumer Pablo Longoria après ses propos sur la formation française. Mais cela n'amuse plus Daniel Riolo.

Il y a quelques semaines, Pablo Longoria défrayé la chronique avec ses propos sur les entraîneurs français à l'occasion d'une interview à El Pais : « En France, il n’y a pas de modèle français du jeu. Objectivement, si l’on analyse l’ensemble du globe, c’est l’un des pays qui exporte le moins d’entraineurs. Ils ne vendent pas d’idées collectives. Mais individuellement, c’est la formation qui exporte le plus de joueurs car le joueur français continue de jouer dans la rue ». Depuis, le président de l'OM est régulièrement interpellé, mais c'est Raymond Domenech le plus actif. Président de l'UNECATEF, syndicat des entraîneurs en France, l'ancien sélectionneur des Bleus s'était notamment régalé du nul concédé par l'OM sur la pelouse de Strasbourg. « L’OM accroché au Vélodrome par une équipe strasbourgeoise avec un vrai concept collectif n’en déplaise à Mr Longoria. Bravo à Thierry Laurey », écrivait-il sur Twitter .

«Laissez-le exister sur Twitter… Il ne lui reste rien d’autre»