OM : Violentes agressions à Marseille, ils sont traumatisés !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, l'OM de Roberto De Zerbi a battu Newcastle au Vélodrome, et ce, lors de la cinquième journée de la saison régulière en Ligue des Champions. Après leur défaite à Marseille, les Magpies ont déploré d'énormes incidents. Certains supporters anglais ayant été agressés par des forces l'ordre.

Pour le compte de la cinquième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, l'OM a reçu Newcastle au Vélodrome. Si les Magpies ont ouvert le score, les hommes de Roberto De Zerbi ont réussi à renverser la rencontre, l'emportant 2-1. Toutefois, des incidents ont eu lieu après le coup de sifflet final. Des violences policières ayant été dénoncés par Newcastle.

«La police a fait un usage excessif et disproportionné de la force» « Nous allons faire part officiellement de nos préoccupations à l'UEFA, à l'Olympique de Marseille et à la police française concernant le traitement inacceptable infligé à nos supporters par la police au Stade Vélodrome à l'issue du match de Ligue des champions de l'UEFA de mardi. Après le coup de sifflet final, nos supporters ont été tenus de rester dans le stade pendant une durée pouvant aller jusqu'à une heure, sur instruction des autorités locales, afin d'assurer leur sécurité lors de leur sortie du stade. […] Malgré le résultat décevant, nos supporters ont gardé le moral et ont attendu patiemment et sans incident pendant la période de retenue », a communiqué Newcastle sur son site officiel, avant d'en rajouter une couche.