OM : Un Marseillais se fait frapper, il déballe tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Avant la rencontre entre le Real Madrid et l'OM (2-1), de légers échauffourées ont éclaté entre supporters marseillais et les forces de l'ordre espagnoles. Des images captées par la télévision ont montré un membre de la Guardia Civile s'attaquer à l'influenceur Bengous. De retour à Marseille, ce dernier a raconté sa mésaventure.

Les supporters de l’OM se sont déplacés en masse pour assister à la rencontre face au Real Madrid. Avant le coup d’envoi, les supporters se sont regroupés dans la capitale espagnole, et quelques échauffourées ont éclaté. Dans des images captées par les caméras ibériques, on peut voir l’influenceur marseillais Bengous recevoir des coups de matraques de la part des forces de l’ordre. Au micro de Radio Maritima, il est revenu sur le comportement de la Guardia Civile.

Bengous raconte sa mésaventure « Tout s’est vraiment réellement très très bien passé, j’ai passé un après-midi vraiment extraordinaire. C’est juste en allant au stade, j’ai voulu faire le cortège avec mon club, mes supporters, la famille et je me suis fait prendre à partie par des policiers qui tapaient sans savoir ni pourquoi ni comment. Et je ne comprends pas du tout pourquoi une réaction telle que celle des policiers de la Guardia Civile » a déclaré Bengous.