OM : La presse espagnole annonce un coup à la Zidane !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, Dani Carvajal a asséné un coup de tête à Geronimo Rulli. D'après la presse espagnole, le capitaine du Real Madrid a laissé éclater sa colère parce que le portier de l'OM l'a insulté. Une réaction qui rappelle celle de Zinedine Zidane, ayant frappé Marco Materazzi de la même manière lors de la finale de la Coupe du Monde 2006 entre la France et l'Italie.

Lors de la première journée de la saison régulière en Ligue des Champions, l'OM a affronté le Real Madrid ce mardi soir. Au Santiago Bernabeu, les hommes de Roberto De Zerbi se sont inclinés (2-1). Pourtant, la Maison-Blanche a été réduite à 10 à la 72ème minute de jeu.

Real-OM : Carvajal a mis un coup de boule à Rulli A la suite d'une altercation avec Geronimo Rulli, Dani Carvajal a vu rouge. En effet, le capitaine du Real Madrid a asséné un coup de tête au portier de l'OM. Logiquement, Dani Carvajal s'est fait expulser par l'arbitre à la suite de son vilain geste.

Real-OM : Carvajal insulté par Rulli ? Interrogé après la défaite de l'OM face au Real Madrid, Geronimo Rulli a lâché toutes ses vérités sur sa querelles avec Dani Carvajal, qui l'a agressé physiquement. « C’était un moment du match. Le joueur était seul, et j’avançais avec ma main pour appeler un coéquipier afin qu’il vienne le couvrir. Puis il m’a retiré la main. On a commencé à se disputer, et il est venu et m’a donné un coup de tête du bas vers le haut du nez, peut-être à cause de la différence de taille. Je n’ai pas exagéré, et il a tout de suite compris qu’il avait fait une erreur, c’est tout. Mais mon nez va bien ; j’avais mal, mais tout allait bien », a confié le gardien de l'OM dans des propos rapportés par RMC Sport.