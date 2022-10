Foot - OM

OM : Très ambitieux, Pablo Longoria explique son grand rêve

Publié le 19 octobre 2022 à 21h10

Toujours à la tête de l’OM, Pablo Longoria est adulé par la plupart des supporters marseillais. L’Espagnol l’a déjà confié à plusieurs reprises, il se sent très bien à Marseille et il a de grandes ambitions. Longoria souhaiterait notamment donner encore plus d’importance aux fans olympiens.

Depuis le départ de Jacques-Henri Eyraud, l’OM va beaucoup mieux. Très critiqué par les supporters marseillais, l’ancien président ne partageait pas du tout la même vision que l’environnement de la cité phocéenne, au contraire de Pablo Longoria, son successeur. Nommé président en février 2021 à seulement 34 ans, l’Espagnol est l’un des acteurs du renouveau de l’OM. Et vu ses récentes déclarations, il a l’air très motivé pour la suite.

«Je pense qu'il est important de renforcer l'identité au club»

« Je rêve dans quatre ans d'avoir un Olympique de Marseille avec de grandes valeurs et une grande mentalité. Une équipe qui montre sur le terrain ce que les supporters attendent, car ils vont nous aider à être performants. Une équipe qui sera un acteur du football européen. Une équipe qui attire beaucoup de monde en France, en Europe et à l'international mélangée à notre communauté locale - sans votre communauté locale jour après jour, vous ne pouvez attirer personne. Il s'agit d'avoir cette vision de développer un club international avec de grands objectifs à travers les résultats sportifs. C'est la base de notre projet. Pour construire un projet à long terme, surtout dans un club avec des fans passionnés, vous devez adopter les valeurs qui l'ont défini. Je pense qu'il est important de renforcer l'identité au club et de faire sentir aux supporters qu'ils font partie de ce projet », a confié le président de l’OM dans un entretien accordé à Off The Pitch .

Une vision autour des supporters pour l’OM version Longoria