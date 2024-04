OM - PSG : Une polémique sans fin, «on est devenus fous !»

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain a une nouvelle fois remporté la victoire dans le Classico (0-2), mais cela ne semble pas vraiment inquiéter l’Olympique de Marseille. Car depuis la fin de ce match la polémique tourne surtout autour du tifo représentant l’humoriste marseillais Redouane Bougheraba.

Chaque Classico apporte son lot de débats et cette fois, les discussions tournent autour d’un tifo assez surprenant. Les South Winners ont en effet tenu à rendre hommage à l’humoriste marseillais Redouane Bougheraba, qui va faire son spectacle au Vélodrome.

« Le tifo sur le coup, ça ne m’a pas choqué »

Certains ont estimé que ce tifo n’avait pas sa place avant ce choc face au PSG, mais d’autres trouvent tout simplement que cette polémique n’a absolument pas lieu d’être. « Le tifo sur le coup, ça ne m’a pas choqué. Après est-ce que c’était bienvenu ou malvenu, vu que c’était l’anniversaire de la mort de Pape Diouf par exemple ? » a expliqué Eric Di Meco, au micro de RMC Sport . « Redouane est un abonné des Winners depuis toujours, qui va faire le stade Vélodrome et ils sont fier de ça ».

« On est quand même forts pour se mettre le feu tout seuls »