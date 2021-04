Foot - OM

OM - Polémique : Thauvin, Alvaro… L’incroyable sortie d’Adil Rami !

Publié le 22 avril 2021 à 12h10 par T.M.

En réponse aux dernières informations concernant l’altercation entre Florian Thauvin et Alvaro Gonzalez, Adil Rami a été l’auteur d’un énorme commentaire.

Cela a chauffé à l’OM ! En effet, selon les informations de L’Equipe dévoilées ce jeudi, Florian Thauvin et Alvaro Gonzalez en seraient quasiment venus aux mains durant l’entraînement après que le ton soit monté entre les deux coéquipiers. Il aura fallu que Jorge Sampaoli intervienne et sépare ses deux joueurs, évitant ainsi que cela n’aille plus loin entre l’Espagnol et le Français. Toutefois, ce clash entre Thauvin et Alvaro Gonzalez fait énormément réagir ce jeudi et cela a notamment été le cas d’Adil Rami. Et sur Twitter , l’ancien joueur de l’OM a notamment visé la « taupe » au sein du vestiaire phocéen.

« A Marseille, y’a des taupes »

Face à cette information concernant Florian Thauvin et Alvaro Gonzalez, Adil Rami n’a pas manqué de réagir. « A Marseille, y’a des taupes, une surtout #fiotte #coqsuker (pour être poli) #teammate en carton », a-t-il lâché. Reste à savoir qui vise Adil Rami.