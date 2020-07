Foot - OM

OM - Polémique : Le message très fort de Villas-Boas sur sa relation avec Eyraud !

Publié le 10 juillet 2020 à 18h15 par A.M.

Désormais en contact régulier avec Jacques-Henri Eyraud suite au départ d'Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas assure que sa relation avec son président est bien meilleure.

La saison dernière a été animée entre André Villas-Boas et Jacques-Henri Eyraud. Après une première partie de saison plutôt calme, tout s'est accéléré à partir du mois de janvier et l'arrivée de Paul Aldridge, censé mettre son réseau à disposition de l'OM afin de faciliter la vente de joueurs vers la Premier League. Le dirigeant mettait ainsi en danger le poste d'Andoni Zubizarreta, très proche du technicien portugais, finalement parti le 14 mai dernier. Face à toutes ces décisions, André Villas-Boas était très remonté contre Jacques-Henri Eyraud, mais alors qu'il a finalement décidé d'honorer sa dernière année de contrat, l'entraîneur de l'OM assure que la relation entre les deux hommes s'est améliorée.

«On a maintenu une ligne correcte, professionnelle, et cela marche bien»