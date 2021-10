Foot - OM

OM - Clash : L'énorme coup de gueule de Payet sur les sanctions après Nice !

Publié le 15 octobre 2021 à 9h10 par La rédaction

Après les énormes débordements qui ont eu lieu le 22 août dernier lors de la rencontre opposant l'OM à Nice, la rencontre avait dû être arrêtée à un quart d'heure de la fin. Alors qu'il a lui écopé personnellement d'un match de suspension avec sursis, Dimitri Payet a tenu à passer un coup de gueule face aux sanctions de la LFP.

Près de deux mois après le fiasco ayant opposé l'OM à l'OGC Nice, la polémique continue. Le 22 août dernier, lors de la 75ème minute de cette rencontre comptant pour la 3ème journée de Ligue 1, Dimitri Payet avait renvoyé vers les tribunes niçoises une bouteille d'eau qu'il avait reçu dans le dos. Par la suite, les événements ont dégénéré entraînant ainsi l'arrêt de la rencontre. Le match sera ainsi rejoué le 27 octobre prochain à Troyes, complètement à huis clos. Pour Payet, les décisions de la LFP sont difficiles à comprendre. La Ligue a en effet sanctionné de trois matchs à huis clos Nice, deux points de pénalité dont un avec sursis pour les Aiglons , deux matchs de suspension pour Alvaro Gonzalez et un match de suspension avec sursis pour Dimitri Payet.

« Les sanctions de la commission de discipline n'ont pas été à la hauteur »