OM-OL : Une autre sanction tombe après les incidents

Initialement prévue le 29 octobre dernier, la rencontre entre l'OM et l'OL s'est finalement disputée le 6 décembre, résultant sur une nette victoire marseillaise (3-0). Coupable de violences et d'outrages contre des CRS lors des incidents avant OM-OL, un supporter lyonnais a été condamné ce lundi à six mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Marseille.

Alors qu'elle était censée égayée le dimanche soir des amoureux du ballon rond, la rencontre entre l'OM et l'OL, initialement prévue le 29 octobre, a viré au drame. En cause : le caillassage du bus lyonnais, entraînant une grave blessure au visage de Fabio Grosso, mais aussi des chants racistes proférés par des supporters rhodaniens au sein du Stade Vélodrome. Reporté au 6 décembre dernier et avec l'absence de supporters lyonnais, le match s'est finalement soldé sur une large victoire marseillaise (3-0).

Un supporter lyonnais a écopé de 6 mois de prisons avec sursis

Mais les incidents qui ont émaillé cette soirée du 29 octobre ne sont pas restés impunis. Comme nous l'annonce l' AFP ce lundi, un supporter de l'OL, coupable de violences et d'outrages contre des CRS ce soir là, a été condamné à six mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Marseille. Ce dernier a également été condamné à six mois d'interdiction de stade.

