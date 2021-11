Foot - OM

OM/OL - Polémique : Le message lourd de sens de l’OM sur l’état de Payet…

Publié le 22 novembre 2021 à 21h30 par Th.B.

Directeur de la communication de l’OM, Jacques Cardoze n’a pas caché la fragilité mentale de Dimitri Payet après l’agression dont il a été victime dimanche soir à Lyon.

Dimanche soir, à l’occasion de la rencontre entre l’OL et l’OM au Groupama Stadium, Dimitri Payet a été victime d’un jet de bouteille de la part d’un supporter lyonnais. Touché physiquement à la tête et mentalement après cette nouvelle agression, la première ayant eu lieu à Nice en août dernier, Payet ne saurait plus quoi faire. Ce serait le message que le milieu offensif de l’OM ferait passer en coulisse. Et selon les dires de Jacques Cardoze, le traumatisme est bien présent dans l’esprit de Dimitri Payet qui ne s’est pas entraîné ce lundi.

« Il est très affecté, très choqué »