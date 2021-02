Foot - OM

OM : Mbappé, maillot… Un nouveau joueur de l’OM au coeur de la polémique !

Publié le 9 février 2021 à 4h45 par T.M.

Alors que l’OM a perdu le Classico face au PSG ce dimanche (0-2), un joueur marseillais se retrouve dans le collimateur des supporters phocéens.

Dans un climat tendu, l’OM accueillait le PSG ce dimanche. Et pour ce troisième Classico de la saison, les hommes de Mauricio Pochettino se sont imposés au Vélodrome (0-2) grâce à Kylian Mbappé et Mauro Icardi. Une défaite qui ne va certainement pas calmer la colère des supporters de l’OM. Cela fait maintenant plusieurs semaines que la colère gronde sur la Canebière alors que les fans marseillais sont remontés contre la direction, mais aussi certains joueurs. Et suite à ce Classico, c’est notamment Duje Caleta-Car qui se retrouve au coeur de la polémique.

Après Thauvin, Caleta-Car !

Suite à cette rencontre entre l’OM et le PSG, une scène n’est pas passée inaperçue. Au moment de rentrer dans les vestiaires au coup de sifflet final, Duje Caleta-Car a été aperçu en train d’échanger son maillot avec Kylian Mbappé. De quoi susciter la colère des fans de l’OM qui s’en était déjà pris à Florian Thauvin début janvier lors du Trophée des Champions alors que le champion du monde en avait fait de même. Sur les réseaux sociaux, les critiques ont donc fusé contre Caleta-Car suite à cet acte.