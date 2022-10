Foot - OM

OM : Marquinhos, Kimpembe… L’énorme aveu de Milik sur le PSG

Publié le 24 octobre 2022 à 07h45

Thomas Bourseau

Lors de la dernière intersaison, Arkadiusz Milik a quitté l’OM après 18 mois passés à se frotter aux meilleures défenses de Ligue 1 dont celle du PSG qui lui a laissé un souvenir fort.

Arkadiusz Milik n’aura passé qu’une saison et demie en Ligue 1 à l’OM. Cependant, cela lui a suffi pour témoigner du talent des défenseurs du PSG. À l’occasion des Classiques entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, Milik s’est frotté à Marquinhos et à Presnel Kimpembe. Et même Sergio Ramos qui n’est de retour à une forme optimale que depuis le début de la saison, soit au moment du départ de Milik pour la Juventus.

Milik se livre après son départ de l’OM…

Après quelques semaines de compétition à la Juventus et quatre buts inscrits toutes compétitions confondues, Arkadiusz Milik s’est confié à L’Équipe sur son arrivée à la Juventus, son départ de l’OM et bien d’autres sujets tels que le niveau des défenseurs de Ligue 1.

…et s’incline devant Marquinhos, Kimpembe et Ramos