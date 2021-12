Foot - OM

OM - Malaise : Pierre Ménès se lâche sur la méthode Sampaoli !

Publié le 6 décembre 2021 à 7h00 par T.M.

A l’OM, les choix de Jorge Sampaoli commencent de plus en plus à être critiqués. Et ce n’est pas Pierre Ménès qui dira le contraire.

Adulé à son arrivée à l’OM, Jorge Sampaoli est désormais de plus en plus contesté sur la Canebière. Et ce qui était loué chez lui auparavant lui est maintenant reproché. Alors que tout le monde s’enthousiasmait devant la faculté de l’Argentin à faire évoluer joueurs pas à leur poste, les critiques se multiplient à ce sujet. En effet, alors que le rendement de l’OM diminue, la méthode Sampaoli est pointée du doigt. Et après la rencontre perdue face à Brest (1-2), Pierre Ménès a critiqué les choix de l’entraîneur phocéen.

« Ça commence à nuire à cette équipe »