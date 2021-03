Foot - OM

OM - Malaise : Daniel Riolo fracasse l’OM après son élimination surréaliste !

Publié le 9 mars 2021 à 3h45 par A.M.

Après l'élimination de l'OM face au Canet-en-Roussillon en Coupe de France (1-2), Daniel Riolo tacle sèchement les Marseillais.

Rien ne va plus à l'Olympique de Marseille. Rapidement éliminé en Ligue des Champions, le club phocéen est distancé dans la course à l'Europe en Ligue 1 et comptait sur la Coupe de France pour décrocher un trophée cette saison. Mais alors que l'OM parait largement favori contre le Canet-en-Roussillon dimanche, le club de National 2 s'est finalement imposé à la surprise générale (2-1). Et Daniel Riolo n'est pas tendre avec les Marseillais.

«Il n'y a pas eu pire dans l'histoire. C'est dingue, je ne comprends pas»