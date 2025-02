OM - Longoria : «Il est nul», l'annonce choc de Pierre Ménès !

Amadou Diawara

A la suite de son craquage à Auxerre, Pablo Longoria a pris très cher. En effet, la commission de discipline de la LFP a décidé d'infliger une peine de 15 matchs de suspension au président de l'OM. D'après Pierre Ménès, la Ligue de Football Professionnel a bien fait de sanctionner Pablo Longoria, mais il doit tout de même être possible de pointer les mauvais matchs des arbitres.

Ce samedi, l'OM s'est incliné sèchement sur la pelouse d'Auxerre (3-0). Furieux, Pablo Longoria a perdu ses nerfs, pestant contre l'arbitrage et dénonçant de la corruption. Epinglé par la commission de discipline de la LFP, Pablo Longoria a écopé de 15 matchs de suspension. Via Face à Pierrot, Pierre Ménès a admis que le président de l'OM devait être sanctionné, mais il estime que les arbitres peuvent également être critiqués quand ils passent à côté d'un match, à l'instar des joueurs.

«Il faut respecter les arbitres et les protéger»

« La sanction de Pablo Longoria ? Il ne faudrait pas qu'on en reste là, que cette lourde sanction ne serve qu'à ça. Malgré tout, il y a un problème qui a été soulevée par Pablo Longoria et le club de Marseille, c'est le problème de l'arbitrage en France. Après, je suis d'accord, il faut respecter les arbitres et les protéger, faire en sorte qu'ils puissent exercer leur travail dans les conditions les plus sereines possibles, mais pour moi un arbitre, à partir du moment où il se présente sur le terrain, s'il est nul, on a le droit de le dire, comme on a le droit de dire qu'un joueur est nul. Le problème, c'est qu'il y a trop souvent des erreurs, des incompréhensions, des soucis d'uniformisation des décisions », a déclaré Pierre Ménès, avant d'en rajouter une couche.

«S'il est nul, on a le droit de le dire»

« Je reprends l'exemple du penalty refusé à Merlin contre Auxerre et celui accordé à Angers dans les arrêts de jeu pour la faute de Bernauer (face à l'ASSE). Pour moi, il n'y avait pas penalty dans les deux cas, mais le problème n'est même pas là. Le problème est que dans un cas l'arbitre a sifflé peno, et dans l'autre, il n'a pas sifflé peno. Je pense que ça passe par un dialogue plus régulier entre les arbitres et les clubs. Je pense que ça passe par une communication plus régulière des clubs », a conclu Pierre Ménès dans une vidéo postée sur son compte YouTube Pierrot Le Foot.